Social, Sinner: "Successo non mi cambierà, non mi piacciono, vivo bene anzi meglio senza"

L'appello: "Ai ragazzi dico allenatevi, divertitevi, sorridete. Così avete già vinto"

31-01-2024 20:09

Jannik Sinner in conferenza stampa alla sede della FITP dopo la vittoria agli Australian Open: “I social non mi piacciono, perché non credo rappresentino la realtà. Ne ho rispetto, li uso poco, vivo felice e forse anche meglio senza e continuerò a fare così. Se una persona è umile e continua a lavorare il successo non lo cambia. Spero di non sbagliarmi ma sono abbastanza sicuro di restare uguale a come ero prima. Quando si vince è un po’ un caos, ne ho generato parecchio sotto casa dei miei genitori. Ne ho visti, di genitori che mettono pressione. A volte funziona, a volte no, meglio lasciare la libertà. Ai ragazzi dico, allenatevi, divertitevi e prendete tutto il sorriso, così avete già vinto”.