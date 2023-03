Soddisfazione Vinales: "Un secondo posto importante"

Lo spagnolo dell'Aprilia: "Pecco aveva un po' di velocità in più, non ho potuto attaccare la Ducati".

26-03-2023 16:22

Nell’immediato dopo-corsa Maverick Vinales è stato intervistato dai canali ufficiali della MotoGP e lo spagnolo rivela la propria soddisfazione per un debutto valso il podio: “Questo GP mi lascia buone sensazioni, ho conseguito un bel risultato; mi è mancato solo qualche cosa a livello di sorpasso, ho cercato di stare incollato a Bagnaia, ma Pecco aveva un minimo di velocità in più e quando la gomma mi è calata sul posteriore non ho potuto andare oltre”.

E’ un Vinales in fiducia quello che parla a Sky Sport ‘Zona Rossa’: “Sono molto orgoglioso di Aprilia, già dalla prossima gara vedremo di migliorare; il lavoro svolto dalla squadra mi permette di guidare bene e di sperare che avremo altro potenziale per incrementare il livello, voglio battagliare al vertice. So che la moto è al 100%, questo mi aiuta. Dal tredicesimo giro ho provato a tenere un po’ di distanza per non degradare le gomme, poi ne avevamo più noi, ma sarebbe servito un sorpasso”.