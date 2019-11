Sofia Goggia, nuovo incidente stradale

Ancora un inizio di stagione tormentato per Sofia Goggia. Mentre la Coppa del mondo 2020 di sci alpino ha appena preso il via, l’atleta bergamasca è stata protagonista di un brutto incidente stradale, seppur molto diverso da quello che nell’ottobre 2018 l’aveva costretta a saltare la prima parte della stagione a causa della frattura del malleolo peroneale. Questa volta Sofia è rimasta coinvolta in un incidente stradale in autostrada, ma senza conseguenze.

Il sinistro è avvenuto nella mattinata di giovedì lungo l’A4 all'altezza di Desenzano, nel Bresciano. C’è stato un tamponamento a catena dal quale però Goggia è uscita completamente illesa. Poco dopo l’atleta ha rassicurato i propri fans attraverso una Story sul proprio account Instagram, minimizzando il tutto: “Tutto ok, cioè è stato un graffietto, tamponamentoo, come se, ehlallà”.

Non è la prima volta, peraltro, che la campionessa resta coinvolta in un incidente d’auto. Ancora più spaventose erano state le modalità della disavventura dell’aprile scorso quando, al Sestriere, nel tentativo di evitare un'autovettura che aveva improvvisamente frenato davanti a lei, Goggia era uscita di strada finendo con la propria auto completamente sopra un furgone.

Per fortuna anche in quell'occasione nessuno aveva riportato alcuna conseguenza fisica e la bergamasca poté condurre al termine la propria stagione, iniziata a fine gennaio con il doppio podio a Garmisch-Partenkirchen e completata con l’argento nel Super-G ai Mondiali di Are, oltre che dalla conquista della Coppa del mondo di discesa.

Ora, potendo iniziare senza contrattempi, Sofia vuole essere protagonista anche nella classifica generale e provare a migliorare il terzo posto del 2017. L’ultima vittoria di Goggia in Coppa del Mondo, nonché l’unica del 2019, risale alla discesa di Crans Montana del 23 febbraio scorso.

La Coppa 2020, iniziata il 27 ottobre con il Gigante di Soelden vinto dall’australiana Alice Robinson, proseguirà il 23 novembre con uno Slalom a Levi, in Finlandia. Una settimana più tardi tappa a Killington, negli Usa, con Gigante e Slalom.



SPORTAL.IT | 08-11-2019 08:25