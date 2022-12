Sofia Goggia: "Risultato buono nonostante la sciata"

04-12-2022 22:20

Sofia Goggia ha commentato con soddisfazione il quinto posto in SuperG in Canada. Dopo le due vittorie di fila in discesa libera, l’Azzurra non è riuscita ad andare a podio ma ha confermato la sua forma.

“Per la sciata che ho messo in pista il risultato è buono. Ho sciato proprio male nella prima parte dove ho sofferto, avevo bassa velocità e poca curva, lì mi sono persa un po’ in giro – sono le parole pronunciate ai microfoni della Fisi -. Devo dire che quando le velocità sono alte e c’è da lasciare andare gli sci sono a posto, però non sono riuscita a interpretare bene la prima parte. Era da Cortina che non facevo supergigante, un piazzamento del genere ci può stare”.