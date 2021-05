Sol Bamba, che sollievo: l'ex Palermo è guarito dal cancro

Da Cardiff arriva una notizia meravigliosa. Il calciatore Sol Bamba , 35 anni, ha annunciato sul proprio profilo Twitter di essere guarito dal cancro. Al calciatore che nella stagione 2014-2015 aveva vestito la maglia del Palermo per una sola occasione, era stato diagnosticato il linfoma di non-Hodgkin nel mese di gennaio .

Oggi, a distanza di cinque mesi, ecco il tanto atteso annuncio dell’avvenuta guarigione da parte del difensore centrale in forza al Cardiff City dal 2016.

“Ciao a tutti, giusto un rapido messaggio per informarvi che sono guarito dal cancro! Questa è certamente una notizia estremamente felice per me e per la mia figlia, e in questo momento siamo al settimo cielo. Voglio sinceramente ringraziare tutti coloro che mi hanno supportato, anche quelli che mi hanno mandato un semplice messaggio”.