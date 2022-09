SONDAGGIO - Calciomercato estivo 2022, chi ha vinto?

02-09-2022 09:08

Il calciomercato estivo si è concluso con tanti botti e controbotti che hanno cambiato completamente la fisionomia delle squadre. Ci sono club come la Juve che nelle ultime ore ha coronato il suo sogno di portare Paredes a Torino e ha dovuto però distribuire in giro i vari Arthur, Zakaria e Rovella per far tornare i conti. Abilità o scarsa lungimiranza? Prima però si era portata a casa Pogba, Di Maria, Milik, Bremer e scaricato Dybala e Bernardeschi e venduto, pare bene, DeLigt al Bayern.

L’Inter si è affrettata a riportarsi a casa Lukaku, sfruttando la solita abilità di Marotta e qualche parametro zero di lusso come Mkhitaryan e a chiuso con il “botto” Acerbi che ha scatenato un malcontento popolare. In mezzo la perdita di Perisic e lo sfoltimento di esuberi costosi come Vidal e Sanchez.

Il Milan ha trattenuto Leao e Theo, non ha fatto cessioni clamorose e ha portato a casa alcuni talenti tutti da scoprire come De Katelaere e Adli.

La Roma ha comprato e basta: Dybala, Matic, Wijnaldum e Camara sono solo alcuni dei nomi pesanti arrivati alla corte di Mourinho, mentre non sono partiti né Zaniolo né Abraham. La Lazio dei piccoli passi invece è riuscita per l’ennesima volta a tenere l’ossatura della squadra e a non cedere Milinkovic.

Il Napoli ha perso Koulibaly, Mertens e Insigne e accarezzato l’idea CR7 ma alla fine ha tenuto quasi tutti i suoi uomini migliori e inserito giovani di grande talento come Kvara e Raspadori che danno il senso di un cambio generazionale importante.

Tra le piccole: Salernitana, Monza e Cremonese hanno stravolto gli organici puntando a zone ambiziose di classifica.

Insomma sulla carta il mercato ha provocato il solito sconquasso, ma chi è il vero vincitore?

VIRGILIO SPORT