SONDAGGIO - Chi alzerà il Pallone d'Oro?

17-10-2022 11:19

La premiazione per il Pallone d’Oro 2022 è ormai giunta: chi solleverà il prestigioso premio? Dopo la discussa edizione dell’anno scorso, in cui Lionel Messi (oggi fuori dai 30 candidati finali) lo strappò a un Robert Lewandowski dato da tutti come sicuro vincitore, quest’anno il candidato più papabile è Karim Benzema, protagonista di una stagione trionfale col Real Madrid e vincitore dell’ultima Champions League. In lizza assieme a lui, diversi compagni di squadra tra cui Luka Modric (vincitore nel 2018) e Vinicius Jr, ma anche Kylian Mbappe, Mohamed Salah e lo stesso Robert Lewandowski. A Chatelet, alle 20:30 di lunedì 17 ottobre, la decisione finale.

Dicci la tua: chi vincerà l’iconico premio creato da France Football? Benzema, come pensano tutti, o ci sarà una sorpresa con Lewandowski o Luka Modric? Faccelo sapere rispondendo al nostro sondaggio!

