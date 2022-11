SONDAGGIO - In assenza dell'Italia, per chi tiferai a Qatar 2022?

14-11-2022 15:45

Il Mondiale è ufficialmente alle porte. Archiviata la prima parte dei vari campionati, tutti gli occhi degli appassionati di calcio sono ora puntati sul Qatar dove, tra qualche giorno, avrà inizio la kermesse mondiale 2022: domenica 20 novembre, alle 17.00, andrà in scena il match inaugurale fra i padroni di casa e l’Ecuador.

Tra le 32 squadre partecipanti, purtroppo, non sarà presente l’Italia, eliminata ai playoff di qualificazione a marzo di quest’anno (fatale la sconfitta per 0-1 contro la Macedonia del Nord).

Non potendo tifare per gli Azzurri, il dubbio di molti italiani ora è: guardare il Mondiale in maniera imparziale, oppure scegliere una nazionale “sostituta” per cui simpatizzare? Se appartenete alla seconda categoria, fateci sapere chi tiferete rispondendo al nostro sondaggio!

