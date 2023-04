SONDAGGIO - Inzaghi al capolinea: chi vorresti all'Inter al suo posto?

Simone Inzaghi e l'Inter ai saluti? Chi arriverà sulla panchina dei nerazzurri la prossima estate? Facci sapere la tua rispondendo al nostro sondaggio

03-04-2023 16:00

L’avventura di Simone Inzaghi con l’Inter, salvo clamorosi colpi di coda nel finale di stagione, sembra arrivata al capolinea. La sconfitta interna con la Fiorentina ha scatenato i tifosi, e il management nerazzurro avrebbe già aperto il casting per il suo sostituto, con alcuni nomi in cima alla lista dei desideri.

In tanti rivorrebbero Antonio Conte. L’artefice dell’ultimo scudetto interista si è recentemente separato consensualmente dal Tottenham, ma un suo ritorno all’Inter, anche meramente per un discorso economico legato all’ingaggio, sarebbe molto difficile.

Assieme a quello del tecnico leccese, gravitano in orbita Inter i nomi di Roberto De Zerbi e di Thiago Motta. Il primo sta facendo faville al Brighton e, sebbene percepisca un salario abbordabile per le casse nerazzurre, è improbabile che lasci la Premier League, anche per una piazza come quella meneghina. Per l’italo-brasiliano, che ha vestito il nerazzurro da giocatore e che sta accarezzando il sogno Europa col Bologna, sarebbe un ritorno all’ovile.

Ma ora dicci la tua. Quale tra questi nomi per te è il più probabile sostituto di Simone Inzaghi all’Inter? Faccelo sapere rispondendo al nostro sondaggio

ITALIAMEDIA