SONDAGGIO | Sarebbe giusto fermare il campionato per Coppa d'Africa?

Il Napoli capoclassifica ha almeno 3 elementi fondamentali (Osimhen, Anguissa e Koulibaly) che a gennaio saranno impegnati con le rispettive nazionali nella Coppa d’Africa. Per questo alcuni tifosi napoletani chiedono che il campionato ne tenga conto e che nel calendario si osservi un periodo di stop per non sfavorire quelle squadre che hanno giocatori africani nella propria rosa.

Ovviamente la proposta è leggermente interessata, vista l’importanza di questi 3 giocatori nella squadra partenopea, però potrebbe essere interessante anche per altri club che hanno tanti giocatori provenienti dal “continente nero”. Cosa ne dite? Potrebbe essere sensato bloccare il campionato in occasione della Coppa d’Africa?

VIRGILIO SPORT | 27-09-2021 11:13