Sonego al terzo turno di Wimbledon cedendo un set

Lorenzo Sonego approda al terzo turno di Wimbledon battendo in quattro set il colombiano Daniel Elahi Galan col punteggio di 4-6 6-3 7-6 6-1 in due ore e 44 minuti di gioco. Una bella vittoria alla distanza dopo un inizio terribile per il 26enne torinese che ora affronterà l’australiano James Duckworth, vincitore anch’egli in quattro set in rimonta per 7-5 6-7 6-3 6-2 sullo statunitense Sam Querrey.

Nel primo set Sonego va sotto 0-4, recupera uno dei due break di svantaggio riportandosi sul 3-4 ma il secondo viene mantenuto da Galan, numero 112 del mondo, che porta a casa inaspettatamente il primo parziale. Un solo break a favore dell’azzurro numero 27 del ranking ATP, nel secondo game, decide il secondo set. Quattro break nei primi sei giochi del terzo parziale con Lorenzo che va sotto 0-2, ribalta la situazione sul 3-2 ma il sudamericano pareggia subito il conto dei break. Il tie-break se lo aggiudica per 7-3 Sonego che poi domina il quarto set infilando cinque giochi consecutivi dall’1-1.

OMNISPORT | 01-07-2021 18:50