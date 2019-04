Sonego balza tra i primi settanta

Per la prima volta in carriera il 23enne torinese Lorenzo Sonego è approdato nei quarti in un "1000". E' successo al Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 5.207.405 euro, in corso sulla terra rossa del Country Club di Montecarlo, nel Principato di Monaco.

Sul Court des Princes il piemontese, numero 96 del ranking mondiale, promosso dalle qualificazioni, dopo essersi imposto nel derby tricolore di primo turno contro Andreas Seppi ed aver eliminato il russo Karen Khachanov, numero 12 del ranking mondiale e ottava testa di serie del torneo (primo top-20 battuto in carriera), ha sconfitto per 6-2 7-5, in un'ora e 24 minuti di partita, il britannico Cameron Norrie, numero 56 Atp, che prima di questo torneo non aveva mai vinto una partita nel main draw di un "1000". Grazie a questo risultato Sonego è praticamente certo di entrare per la prima volta in carriera tra i primi settanta del ranking.

SPORTAL.IT | 18-04-2019 16:46