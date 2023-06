Sonego: "Fisicamente non ne avevo più"

L'azzurro dopo la sconfitta agli ottavi: "Ora andrò a Stoccarda per iniziare la stagione sull'erba, poi Wimbledon".

04-06-2023 17:52

Queste le parole di Sonego dopo l’eliminazione dal Roland Garros: “Ho dato tutto, ma mi era rimasto poco… Fisicamente non ne avevo davvero più, avevo perso lucidità. Ma sono contento delle partite che sono riuscito a fare qui. Ho lottato, con Rublev ho recuperato da due set sotto, insomma sono contento di aver trovato una certa continuità”.

“Purtroppo negli Slam il cuore non basta – continua Sonego -, adesso so che devo curare ancora di più la parte atletica, devo mettere più benzina nel serbatoio. Lavorare sulla resistenza perché con avversari esperti, in una partita 3 su 5 bisogna essere più freschi o si perde di lucidità. Ora andrò a Stoccarda per iniziare la stagione sull’erba, poi Wimbledon”.