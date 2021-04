Sonego: "Non mi aspettavo di giocare così bene"

Lorenzo Sonego si è sbarazzato di Gilles Simon con un netto 6-4, 6-1 e si è qualificato ai quarti di finale dell’ATP 250 di Cagliari. Dopo la partita l’azzurro ha espresso tutta la sua soddisfazione: “Non mi aspettavo di giocare così bene – le parole riprese da Supertennis -. Arrivando da tanti tornei sul veloce non era facile abituarsi. Condizioni difficili, con anche un po’ di vento. Ho fatto una gran partita contro un giocatore con gran esperienza che mette in difficoltà tutti. Son stato bravo a star lì su ogni punto e non distrarmi mai”.

“Simon è un avversario sempre duro da battere, soprattutto sulla terra è molto regolare e ti fa giocar male. Non molla mai. È difficile stare concentrati tutta la partita contro un giocatore così. Quando entri nella sua ragnatela è difficile uscirne”.

Ora Sonego si giocherà un posto in semfinale contro il tedesco Hanfmann: “Ha avuto qualche infortunio, altrimenti sarebbe molto più in alto in classifica. È un giocatore forte, molto completo, con un gran servizio e un ottimo rovescio. Dovrò ovviamente dare tutto, giocare con questa determinazione”.

OMNISPORT | 08-04-2021 19:37