Sonny Colbrelli: "Sto facendo diversi progressi"

24-05-2022 15:36

Sonny Colbrelli, al momento fermo dopo il malore manifestato durante il giro di Catalogna, si è raccontato a InBici. Il corridore, presente oggi al Giro d’Italia ha parlato sia del suo recupero che della corsa in rosa.

Sulla tappa di oggi, Salò-Aprica ha detto: “La tappa di oggi è davvero speciale; sono partiti vicino casa mia, dove mi alleno, con tanto calore da parte del pubblico ma me l’aspettavo: quando il Giro d’Italia passa nelle mie zone accorrono sempre tantissime persone per dare un saluto ai corridori. Io sto bene, quello che conta è che sono qui a godermi il Giro e questa bellissima giornata di sport. Chi vorrà vincere questa edizione della Corsa Rosa, in una tappa come quella di oggi, non può esitare, ad Aprica hanno sempre vinto grandissimi campioni”.

Intanto il corridore sta anche scrivendo il libro con Marco Pastone: “Con il cuore nel fango: “Mi sto allenando, giorno dopo giorno faccio dei progressi; non sforzo il mio fisico ma già che sia tornato a salire sulla bici è una cosa importante. Il libro sta andando bene, ho avuto bei riscontri: tanta gente che mi conosce pensa che l’abbia scritto io invece di Marco Pastonesi (ride, ndr)! Ho voluto farlo, ancor di più scrivendolo con Pastonesi, so che quando realizza un libro ci mette tantissima passione; sembra davvero che l’abbia scritto io, è entrato a pieno nella mia vita e nel mio carattere“.