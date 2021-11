Sono 4 i giocatori dell'Inter che vuole Conte, la risposta dei tifosi

02-11-2021 08:32

Ha accettato con le idee chiare. Il sì ufficiale di Conte manca ancora ma non ci sono dubbi che sarà lui il nuovo allenatore del Tottenham. Scelta inedita quella dell’allenatore leccese quella di prendere una squadra in corsa ma a convincerlo sono stati due fattori: i 17 milioni di ingaggio e la garanzia di un mercato all’altezza delle sue aspettative. Ed è proprio su questo punto che nasce la preoccupazione dei tifosi dell’Inter. Scontato che Conte provi a portare con sè qualche campione che ha avuto nei due anni passati sulla panchina nerazzurra.

Conte vuole 4 interisti, due subito e due a giugno

Tuttosport accosta al Tottenham Hotspur di Conte 4 big dell’Inter: Brozovic perché in scadenza, De Vrij che scade nel 2022 (per i quali partirà la caccia già al mercato di gennaio), Barella e Lautaro Martinez, su cui ci sarà l’assalto in estate. Conte farà carte false anche per prendere dalla Fiorentina Vlahovic, beffando la Juventus.

I tifosi rispondono con ironia alle voci di mercato

Fioccano i commenti sui social: “Strano che non voglia i big Rugani e Bernardeschi a 200 milioni” anche: “Le solite noiose semplificazioni dei giornali, secondo i quali un allenatore che si sposta porta con sè tutte le sue vecchie “glorie”..” oppure: “Ma il Tottenham non è già un ristorante con un menu più impegnativo che l’Inter?” e ancora: “Rimaneva ad allenare l’Inter ed era uguale”

C’è chi suggerisce sarcasticamente: “Gagliardini, Kolarov e Vidal quando su 3 in due sono pure in scadenza” o anche: “Pare anche che Simone Inzaghi vada a fare l’allenatore dei portieri”

Infine la chiosa: “Vorrei dire al signor Andonio Conte, allenatore del 19°, che se vuole venire a chiederci quello che attualmente è uno dei 5 centrocampisti più forti al mondo, non deve presentarsi con meno di 90 mln di €, altrimenti Gagliardini resta a Milano”

