Soriano rilancia le ambizioni del Bologna

La prossima sarà un’annata importante per Roberto Soriano. Con la maglia del Bologna, il centrocampista classe 1991 sarà chiamato a trascinare i compagni verso traguardi importanti, un compito questo che potrebbe regalargli anche un’agognata convocazione in azzurro per i Mondiali.

Tutto però partirà dai risultati che otterrà agli ordini di Mihajlovic, allenatore che quest’anno ha deciso di responsabilizzare ancora di più il nativo di Darmstadt affidandogli la fascia di capitano.

“Per me sarà un orgoglio. La scelta ci sta, sono contento che Mihajlovic mi abbia scelto. Non me l’aspettavo ma sono tra i più esperti quest’anno, un nuovo compito anche nei confronti dei giovani, dovremo suonare la carica” ha affermato in conferenza stampa Soriano prima di parlare dei possibili obiettivi del Bologna.

“L’anno scorso il finale del campionato non è stato positivo ma sono d’accordo con il mister quando dice che c’è chi era più attrezzato di noi e ha fatto peggio. Sono il primo che vuole fare meglio, sia personalmente, anche se sono andato bene, che per la squadra. Dobbiamo prendere meno gol e sfruttare meglio le occasioni che ci capitano. Così faremo più punti sicuramente” ha detto convinto il centrocampista rossoblù il cui desiderio di andare ai Mondiali è ancora decisamente vivo.

“Ogni giocatore ha questo sogno. Sono stato molto vicino quest’anno ma non è bastato. Sono veramente contento che l’Italia abbia vinto meritatamente. È stato bello vedere la Nazionale giocare così. Faccio i complimenti a tutti ma non posso negare di aver creduto nella convocazione.

Non so cosa mi sia mancato, ogni allenatore però fa le sue scelte. Ha preferito gli altri e non discuto niente. Ripeto, sono molto contento per i giocatori e per il mister per la vittoria dell’Europeo” è stata la chiusa dell’ex Sampdoria e Torino.

