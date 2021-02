Sorpresa Australian Open, esce la campionessa uscente Kenin

Sopresa agli Australian Open 2021: è uscita infatti la campionessa in carica Sofia Kenin, eliminata in due set da Kaia Kanepi. che non era una avversaria “facile” ma che comunque non avrebbe dobvuto impensierei troppo, almeno sulla carta, la russa.

In conferenza stampa, in lacrime e visibilmente dispiaciuta ha detto: “Sentivo che non ero lì, la mia testa non era lì. Non voglio togliere alcun merito a lei, ha giocato bene sui punti importanti. Ho avuto delle occasioni ma non le ho sapute sfruttare e so anche il motivo, ovvero perché i nervi hanno avuto la meglio su di me“.

E poi: “È assurdo. Mi sono allenata due settimane, ho avuto la fortuna di poterlo fare. Mi sentivo bene in allenamento, ma semplicemente non sono riuscita a replicare quelle sensazioni in partita“.

OMNISPORT | 11-02-2021 11:25