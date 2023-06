Sorpresa Ibrahimovic: “Non penso di smettere”

Lo svedese del Milan però ammette: “Ma ci deve essere anche gioia in quello che fai, non posso non avere pace”

02-06-2023 10:17

Zlatan Ibrahimovic non vuole mollare, anche se forse la tentazione c’è. L’attaccante del Milan, negli ultimi due anni bersagliato dagli infortuni, si è confidato con Stile della Gazzetta dello Sport: “Sto bene, sto bene. Ho lavorato tanto, ho forzato tanto, non solo quest’anno ma anche l’anno scorso. Ma quando ero k.o., la squadra aveva bisogno. E quando hai fatto una cosa per tutta la vita, quando sai cosa devi fare ma non riesci a farlo, allora… continui, perché non ti dai pace, io non mi do pace. Non ho trovato l’equilibrio. Quando arriva tutto, pam, subito arriva niente. Questo pensiero mi gira nella testa. La mia testa è troppo forte, mi sento Superman ogni volta che rientro, ma devo avere equilibrio. Ho forzato così tanto e non mi è tornato niente sinora. Perché se ti torna un po’ dai ancora di più, sennò dai dai dai, alla fine sei vuoto”.

Lo svedese chiude: “Non sono uno che molla. Ma ci deve essere anche gioia in quello che fai, non posso non avere pace in quello che so fare da n.1, giocare a calcio. Però non siamo ancora là. Penso che ho ancora da dare. Se penso di smettere? Non credo. Se devo continuare a giocare? Penso di sì. Ma devo trovare equilibrio come nella vita: se non hai serenità, stabilità, sei una bomba, le bombe esplodono”.

Il giocatore non dovrebbe esserci nell’ultima giornata di campionato. Che potrebbe coincidere anche con l’ultima da giocatore del Milan. Il rinnovo non è arrivato, ma Ibra non ne vuole sapere di appendere le scarpe al chiodo.