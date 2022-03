Sorpresa: la regina del "corto muso" non è la Juventus

11-03-2022 13:53

Una delle frasi per le quali Massimiliano Allegri passerà alla storia è il “corto muso”, ossia la vittoria striminzita, nel caso specifico per 1-0, in una partita giocata magari anche male. Perché quello che conta, alla fine, è il risultato, esattamente come nell’ippica, sport ispirandosi al quale e riferendosi all’arrivo al fotofinish di due cavalli, Allegri, in una famosa conferenza stampa, coniò appunto, il “corto muso”.

Sono 4 le partite stagionali da “corto muso” vinte dalla Juventus

E del corto muso la Juventus e lui stesso sembrano essere dei grandi specialisti. In realtà, almeno per questa stagione, non sembra proprio essere così: c’è chi, sia in Italia sia all’estero, nei cinque campionati nazionali europei per club più importanti ha vinto più partite per 1-0 rispetto ai bianconeri, che per ora se ne sono aggiudicate quattro: nel derby d’andata col Torino e in casa con Roma, Fiorentina e Spezia.

Juventus: le regine del “corto muso” sono nei campionati esteri

Le primatiste stagionali di 1-0 in campionato sono il Manchester City, la Real Sociedad e il Siviglia con sei, mentre a quattro, come la Juve, ci sono altre squadre estere, come l’Arsenal, il Liverpool, il Lione, il Manchester United, il Marsiglia, il Montpellier, il Real Madrid, il Tottenham e il Wolfsburg.

Juventus e il “corto muso”: in Italia anche la Roma è davanti

Ma nemmeno in Italia, e questa è la vera sorpresa, la Juve è la regina stagionale del corto muso. A detenere questo primato, per ora, è la Roma di José Mourinho, vincitrice per 1-0 per ben cinque volte, contro Udinese, Torino, Cagliari, Spezia e Atalanta. A quota quattro come i bianconeri ci sono infine Milan (contro Sampdoria due volte, Torino e Napoli), Napoli (Torino, Salernitana, Milan e Sampdoria) e Spezia (Torino, Napoli, Genoa e Sampdoria).

