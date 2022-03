Roma, buona la prima e sui social: “Sta diventando come Allegri”

10-03-2022 20:48

La Roma continua a vincere. La squadra di Josè Mourinho conquista il successo per 1-0 sul campo del Vitesse nella gara di andata degli ottavi di finale della Conference League. I giallorossi non brillano contro gli olandesi ma riescono a portare a casa una vittoria che potrebbe assicurare il passaggio del turno.

Roma: Mourinho di “corto muso”

Per i giallorossi è la terza vittoria consecutiva arrivata con il punteggio di 1-0 e per i tifosi c’è una somiglianza con il “corto muso” di Massimiliano Allegri: “E’ la terza partita che giochiamo, Mou si sta trasformando in Allegri”. Per Alessandro però va bene così: “Vincere in Europa non è mai scontato. Vincere in trasferta nell’andata degli ottavi di finale di Conference League, è ancora più bello. Non importa il gioco. Nelle coppe conta soltanto il risultato”.

I tifosi della Roma si prendono la vittoria anche se la gara non è stata esaltante: “Campo veramente indecente così come l’arbitro. Prendiamoci la vittoria in vista del ritorno. Bene per atteggiamento ed impegno”. Una serata comunque positiva per Tommi nonostante qualche problema: “Mourinho se la complica mettendo in campo giocatori impresentabili nel primo tempo. Andiamo in vantaggio con il peggiore in campo poi la aggiustiamo nella ripresa e ci accontentiamo di portarla a casa. Brutta prestazione, ma ottimo risultato”.

Roma, proteste per il campo da gioco

Sui social i tifosi della Roma protestano per le condizioni del campo da gioco del Gelredome. Il manto erboso infatti è sembrato decisamente lontano dalle condizioni ottimali mettendo a rischio anche le condizioni fisiche dei calciatori: “Inaccettabile far disputare una competizione europea con un terreno di gioco simile”, commenta Andrea. La pensa allo stesso modo anche Lorenzo: “Non solo un campo indecente ma anche senza Var”. Anche Giuseppe attacca: “Questo campo è un insulto al gioco del calcio”.

Rui Patricio come Donnarumma

La Roma rischia moltissimo sull’errore del portiere portoghese Rui Patricio e sui social (così come in telecronaca), arriva subito il paragone con l’errore commesso da Donnarumma in Champions League: “Rui Patricio come Donnarumma, fortunatamente per noi ci è andata bene”. Mentre Davide scrive: “Rui Patricio ha appena rischiato l’esilio in Gibuti”.

SPORTEVAI