Roma vittoriosa in 10, Mourinho sorride. Highlights e pagelle

10-03-2022 20:38

La Roma riesce in dieci a vincere col Vitesse 0-1, nel match di andata degli ottavi di Conference League. Bel gol di Sergio Oliveira, che però lascia i suoi in dieci per 15′. I giallorossi reggono e conquistano un successo importante in vista del ritorno.

Nel primo tempo meglio il Vitesse, che si divora una rete incredibile con Openda dopo un pasticcio di Rui Patricio in stile Donnarumma in Real Madrid–Psg. Allo scadere però, la Roma passa in vantaggio con un bel tiro di Sergio Oliveira. Nel secondo tempo gara poco divertente. Sergio Oliveira si fa espellere per doppia giallo ma gli ospiti reggono e mantengono un prezioso 0-1.

La Roma continua a segnare in Conference League, quarto gol realizzato su sviluppo di calcio d’angolo. Sergio Oliveira croce e delizia, Rui Patricio viene graziato da Openda, altrimenti i tifosi sui social si sarebbero scatenati come i milanisti con Donnarumma. I giallorossi comunque non hanno realizzato una grande prestazione, soffrendo molto nel primo tempo. Sicuramente il campo non ha aiutato entrambe le squadre.

Vitesse-Roma, gli highlights

8′: cross di Wittek , Openda di ginocchio costringe a un intervento reattivo di Rui Patricio .

, Openda di ginocchio costringe a un intervento reattivo di . 34′: Rui Patricio sbaglia e serve Brcic , assist per Openda che a porta vuota si divora il gol.

sbaglia e serve , assist per che a porta vuota si divora il gol. 42′: Abraham si gira in area, angola benissimo ma trova la respinta con le dita di Houwen .

si gira in area, angola benissimo ma trova la respinta con le dita di . 45’+1′: Vina tira da fuori area, Zaniolo stoppa e serve Sergio Oliveira che si gira e centra l’incrocio dei pali.

tira da fuori area, stoppa e serve che si gira e centra l’incrocio dei pali. 65′: Rasmussen sbaglia, Abraham tenta lo scavetto a Houven ma Rasmussen recupera in scivolata e salva.

sbaglia, tenta lo scavetto a ma Rasmussen recupera in scivolata e salva. 75′: Pellegrini dalla sinistra mette in mezzo per Mancini che di testa mette il pallone alto sopra la traversa.

dalla sinistra mette in mezzo per che di testa mette il pallone alto sopra la traversa. 78′: espulso Sergio Oliveira per doppia ammonizione.

La cronaca integrale di Vitesse-Roma

Vitesse-Roma: come ha arbitrato Raczkowski

Il fischietto polacco ha espulso Sergio Oliveira per doppia ammonizione. Ingenuità del portoghese sul secondo cartellino, che avrebbe dovuto frenare e non toccare l’avversario avanti in corsa. Per il resto Raczkowski gestisce bene i cartellini. Alla fine proteste dei giocatori del Vitesse per un calcio di rigore, ma il fallo era a favore della Roma.

Le pagelle di Vitesse-Roma: i migliori e i peggiori

Sergio Oliveira 6: croce e delizia, realizza un bel gol ma si fa espellere ingenuamente.

Zaniolo 6: c’è il suo zampino nel gol di Sergio Oliveira, per il resto normale amministrazione.

Abraham 6,5: sempre attivo, solo una grande parata di Houwen e una scivolata di Rasmussen non gli permettono di segnare.

Rui Patricio 5: una sua stupidaggine avrebbe potuto cambiare la partita, viene graziato dall’errore a porta vuota di Openda.

Mancini 6,5: sempre attento in fase difensiva, combatte e prova a trovare la rete del gol.

El Shaarawy 6,5: entra bene, attivo sia in fase offensiva che in difesa.

Openda 4: commette un errore clamoroso a porta vuota sullo 0-0.

Houwen 6,5: il portiere del Vitesse è sempre attento e compie un miracolo su Abraham.

Mkhitaryan: “Vittoria non facile, stiamo crescendo”

Al termine del match tra Vitesse e Roma, ai microfoni di Dazn, è intervenuto Mkhitaryan: “Posso solo ringraziare i tifosi, sono incredibili. Speriamo di lottare insieme fino alla fine. Il match? Hanno cercato di metterci in difficoltà, non è stata una vittoria facile”.

Mkhitaryan vede progressi: “Stiamo crescendo, stiamo migliorando e non possiamo giocare nello stesso modo ogni partita, dobbiamo fare le cose che ci chiede il mister. Meno male che i calciatori capiscono, così possiamo essere concentrati e vincere ogni partita. Più facile vincere la Conference League o arrivare quarti? Dobbiamo pensare partita dopo partita, noi vogliamo sognare ed essere pronti ogni partita”.

