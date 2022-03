Juventus, Cassano distrugge Allegri: "Morata campione e fa il terzino, Vlahovic..."

07-03-2022 23:31

Antonio Cassano, quando parla, non le manda di certo a dire. Una delle sue vittime designate è senza dubbio il tecnico bianconero Max Allegri, finito più volte nelle accuse mediatiche di Fantantonio. Anche questa volta, l’ex talento barese ha demolito l’allenatore della Vecchia Signora nel corso del suo intervento a Bobo TV:

“Bentancur e Kulusevski? Solo uno come Allegri poteva non farli giocare. Adesso fa giocare Pellegrini al posto di Alex Sandro. E cosa dire su Alvaro Morata? Lo spagnolo è un campione, ma fa il terzino. Ad inizio stagione io scelgo tutta la vita Morata rispetto a Vlahovic. Ad Arthur ha fatto perdere la Nazionale, il Brasile. Vi posso dire che non ce l’ho con la Juventus e nemmeno con il suo allenatore. Ma a me piace vedere il calcio giocato in un certo modo. Vlahovic è arrivato con una voglia impressionante, ma adesso non fa più niente, nemmeno un tiro in porta. La fortuna della Juventus è che l’Atalanta è piena di problemi, altrimenti la Juventus farebbe fatica anche ad arrivare quarta”.

Nel corso di un intervento in televisione, invece, l’ex Real Madrid interviente anche sul mercato del Milan, spoilerando un possibile nuovo acquisto per Stefano Pioli:

“Per quello che concerne il futuro della compagine rossonera, io sono convinto che al Milan servano almeno tre, quattro pedine. Mi sento di sbilanciarmi su uno dei prossimi acquisti: sarà con ogni probabilità un attaccante. Da quanto mi risulta la dirigenza del Diavolo ha preso Andrea Belotti, calciatore del Torino”.

