Sorriso Eriksen: torna al gol con la Danimarca

Un impatto ancora complicato con la Serie A e con gli automatismi di Conte: Christian Eriksen non ha ancora espresso il proprio valore con la maglia dell’ Inter , ma con la Danimarca ha ritrovato la gioia del gol con una bellissima giocata.

Nella terza giornata di Nations League il trequartista danese è andato a segno in terra islandese raddoppiando con una splendida discesa personale in contropiede: il nerazzurro è rimasto lucido dopo 60 metri di campo per battere il portiere Halldorsson con un preciso rasoterra.

Una boccata d’ossigeno in un periodo sicuramente non felice per l’ex Tottenham, che ha chiesto più spazio a mister Conte in vista di una stagione che vedrà i nerazzurri impegnati su tre fronti: la giocata con la maglia della Nazionale ha il sapore di un chiaro messaggio al proprio allenatore.

OMNISPORT | 11-10-2020 23:23