Sorteggio Champions: le rivali di Juve, Inter, Atalanta e Lazio

Stabilita a Ginevra la composizione degli otto gironi della Champions League 2020/21 : Juventus , Inter , Atalanta e Lazio , le quattro rappresentanti italiane, hanno evitato incroci eccessivamente pericolosi benché ogni gruppo nasconda più di un’insidia.

La Juventus , inserita nella prima fascia, è stata inserita nel Girone G , lo stesso del Barcellona , avversario di una doppia sfida che si preannuncia decisamente intrigante visto che Cristiano Ronaldo tornerà a sfidare Leo Messi e si incroceranno gli ex Arthur e Pjanic . A completare il gruppo la Dinamo Kiev , cliente sempre da non sottovalutare, e il Ferencvaros , club ungherese tornato ai gironi di Champions dopo 24 anni.

Una doppia sfida contro una big del campionato spagnolo attenderà anche l’ Inter : sorteggiata nel Girone B , la squadra nerazzurra se la vedrà contro il Real Madrid (l’ex club di Achraf Hakimi ) e dovrà fare attenzione agli ucraini dello Shakhtar Donetsk e ai tedeschi del Borussia Moenchengladbach .

Grande attesa, poi, per l’ Atalanta , che ha confermato la sua presenza in Champions grazie al terzo posto nello scorso campionato: Girone D complesso ma non impossibile per gli orobici, che se la vedranno con i campioni d’Inghilterra del Liverpool , gli olandesi dell’ Ajax e i danesi del Midtjylland .

La Lazio , infine, è stata sorteggiata nel Girone F : gli uomini di Simone Inzaghi affronteranno i russi dello Zenit , i tedeschi del Borussia Dortmund e i belgi del Club Bruges .

GLI OTTO GIRONI DELLA CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

Girone A

Bayern Monaco (Germania)

Atletico Madrid (Spagna)

Salisburgo (Austria)

Lokomotiv Mosca (Russia)

Girone B

Real Madrid (Spagna)

Shakhtar Donetsk (Ucraina)

Inter

Borussia Moenchengladbach (Germania)

Girone C

Porto (Portogallo)

Manchester City (Inghilterra)

Olympiacos (Grecia)

Olympique Marsiglia (Francia)

Girone D

Liverpool (Inghilterra)

Ajax (Paesi Bassi)

Atalanta

Midtjylland (Danimarca)

Girone E

Siviglia (Spagna)

Chelsea (Inghilterra)

Krasnodar (Russia)

Rennes (Francia)

Girone F

Zenit (Russia)

Borussia Dortmund (Germania)

Lazio

Club Bruges (Belgio)

Girone G

Juventus

Barcellona (Spagna)

Dinamo Kiev (Ucraina)

Ferencvaros (Ungheria)

Girone H

Paris Saint-Germain (Francia)

Manchester United (Inghilterra)

Lipsia (Germania)

Istanbul Basaksehir (Turchia)

PRESENTAZIONE SORTEGGI

A Ginevra è il giorno del sorteggio degli otto gironi della Champions League 2020/21 . L’urna svizzera delineerà dunque dalle 17 il quadro delle 32 squadre che si contenderanno il trofeo calcistico più ambito del Vecchio Continente, la cui ultima edizione, irrimediabilmente segnata dalla pandemia , ha visto la sua conclusione ad agosto inoltrato nell’inedita Final Eight vinta dal Bayern Monaco .

Quattro le fasce di squadre da sorteggiare, suddivise in base al coefficiente Uefa . Proprio i bavaresi sono capofila nella prima fascia, che comprende anche una delle tre italiane, la Juventus , oltre al Siviglia vincitore dell’Europa League e a Liverpool , Real Madrid , Paris Saint-Germain , Porto e Zenit .

In seconda fascia ci sono invece Barcellona , Atletico Madrid , Manchester City , Manchester United , Shakhtar Donetsk , Borussia Dortmund , Chelsea e Ajax .

Le altre tre rappresentanti italiane sono tutte in terza fascia: si tratta di Atalanta , Inter e Lazio . Assieme a loro ci sono Dinamo Kiev , Lipsia , Olympiacos , Krasnodar e Salisburgo .

In quarta fascia, infine, ci sono le squadre sulla carta meno quotate, tra le quali non mancano comunque un paio di nomi interessanti: ci sono infatti Lokomotiv Mosca , Olympique Marsiglia , Club Bruges , Borussia Mönchengladbach , Istanbul Basaksehir , Midtjylland , Rennes e Ferencvaros .

OMNISPORT | 01-10-2020 16:01