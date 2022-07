Sossio Aruta lancia un nuovo appello social: da Re Leone alla panchina

04-07-2022 13:21

A rompere il silenzio sulle sue vicende professionali è stato proprio lui, Sossio Aruta, glorioso protagonista di un passato recente di calcio che lo ha inserito tra gli attaccanti più prolifici di sempre ed ex cavaliere di del dating game “Uomini e Donne”.

La nascita di Bianca e la crisi con Ursula Bennardo

La sua scelta è caduta, come è noto, sulla dama Ursula Bennardo con la quale ha instaurato una relazione che ha conosciuto momenti di crisi alternati a una felicità estrema, cristallizzata dalla nascita di Bianca, loro figlia e dalla decisione comune di formalizzare la loro unione con un matrimonio inizialmente fissato per luglio.

Nozze rinviate per via di una lacerante distanza nella coppia che li ha condotti a una riflessione e alla comune decisione di spostare più avanti l’evento.

L’appello di Sossio Aruta

Sui social, intanto, Aruta ha deciso di lanciare un appello per trovare una squadra di calcio, avendo maturato una enorme esperienza in categorie minori ma ora, arrivato all’età di 51 anni, vorrebbe fare il salto di qualità e diventare allenatore. “Buongiorno a tutti ragazzi – ha detto in un breve filmato -. Oggi ho deciso di fare un appello, approfittando del fatto che sono anche un personaggio pubblico. Ho un grande desiderio, un grande sogno nel cassetto: quello d’iniziare una nuova carriera come allenatore. Naturalmente ho il patentino UEFA B, ci tengo a precisarlo, dal 2006. Posso allenare in promozione, eccellenza, serie D”. “Io vivo in Puglia – ha spiegato -, ma mi posso spostare in qualsiasi regione d’Italia. Vi auguro una buona giornata e spero in tantissimi messaggi in privato”.

I momenti di difficoltà per Aruta

Un autentico appello per il Re Leone, nel passato tra i protagonisti del reality legato al mondo del pallone “Campioni”, e oggi in cerca di una nuova collocazione: una missione non banale, considerando i suoi impegni familiari e la voglia di stringere per la sua famiglia.

In passato, infatti, l’ex inquilino del GF Vip ha anche lavorato in un supermercato per sbarcare il lunario, mentre la sua compagna Ursula è salita alla ribalta della cronaca per la sua decisone di candidarsi alle amministrative di Taranto.

