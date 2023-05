Il tecnico della formazione friulana ha presentato la partita della Dacia Arena spostando i riflettori sui padroni i casa

03-05-2023 15:23

E’ un Andra Sottil fermo e deciso quello che si presenta davanti a microfoni e taccuini nella conferenza stampa di presentazione della sfida interna al Napoli, in programma domani, giovedì 4 maggio alla Dacia Arena. Una partita che, sempre nel caso in cui la Lazio vinca contro il Sassuolo, potrebbe “organicamente” valere lo Scudetto per la band di Luciano Spalletti, che dovrà limitarsi, in quel caso, a non perdere: “Delle questioni riguardanti il nostro avversario – ha spiegato il tecnico bianconero – a noi non deve interessare alcunché. Sia che il Napoli giochi per fare necessariamente punti, sia che lo faccia già da campione d’Italia ancor prima del fischio d’inizio”.

L’allenatore della formazione friulana ha quindi fatto le sue riflessioni sullo spostamento del match del Napoli contro la Salernitana che ha fatto conseguentemente slittare anche Udinese-Napoli: “Questi spostamenti sono stati qualcosa di anomalo. È normale che, quando si vanno a modificare i turni, gli impegni e le date, qualcosa a livello di programmazione occorre cambiare. Dal canto nostro, ci siamo focalizzati sul disputare la partita di giovedì sera e ci siamo organizzati, tuttavia tenendo conto anche di un eventuale anticipo”.

E ancora: “Ripeto, la questione Napoli-Scudetto non deve in alcun modo interessarci. Abbiamo un obiettivo ben definito, che ho già palesato in numerose circostanze: arrivare il più in alto possibile nella parte sinistra della graduatoria. Abbiamo l’obbligo verso noi stessi, la proprietà che ci è sempre stata vicina e verso i nostri tifosi. Qui si vuol finire questo campionato alla grande”.