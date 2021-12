Soulè, la rivelazione del padre: "È stato vicino alla nazionale italiana"

02-12-2021 23:50

Matias Soulè ha debuttato in Serie A con la maglia della Juventus disputando gli ultimi secondi della partita vinta per 2-0 sul campo della Salernitana.

Il fantasista argentino classe 2003, entrato poco prima del rigore sbagliato dal connazionale Paulo Dybala, ha quindi coronato un autunno da sogno, che gli aveva già regalato la prima convocazione nella selezione maggiore dell’Argentina, nonostante Soulè abbia finora militato solo nella Juventus Under 23, che milita in Serie C.

Intervistato da una radio argentina il padre di Matia, Nestor, ha svelato che il figlio è stato vicino alla convocazione con la nazione italiana:

“Dall’Italia lo hanno cercato e chiamato, ma Matias voleva aspettare l’Argentina. Quando lo hanno convocato Matias pensava che fosse per l’Under 20 ed era già contento così, invece gli hanno detto che avrebbe viaggiato con Dybala e ha capito che era stato chiamato per la Nazionale maggiore”.

Soulè ha anche potuto fruire dei consigli di un compagno illustre: “Quando ha incontrato Ronaldo Matias è rimasto sorpreso dai consigli che gli ha dato – ha svelato Soulè sr – Da come investire denaro a come prendersi cura di sé durante i pasti oltre che come migliorare la tecnica calcistica”.

Infine, il sogno nel cassetto: “In famiglia siamo molto tifosi dell’Indipendiente, spero che a un certo punto della carriera Matias possa indossare lla maglia rossa”.

