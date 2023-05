Spada: dalla Colombia a Parigi 2024, al via le qualifiche olimpiche

Ventiquattro gli spadisti convocati dal ct Dario Chiadò per il Gran Prix di Calì

03-05-2023 14:01

Inizia in Colombia la qualifica olimpica verso Parigi 2024 per la spada. Il Grand Prix di Cali, in programma dal 5 al 7 maggio, prevede soltanto le gare individuali. Per l’appuntamento il ct azzurro Dario Chiadò ha convocato dodici rappresentanti maschili e 12 femminili.

Per la spada maschile presenti Gabriele Cimini, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli e Federico Vismara. A loro si uniscono Filippo Armaleo, Daniel De Mola, Francesco Ferraioli, Giulio Gaetani, Giacomo Paolini e Andrea Vallosio.

Per la spada femminile presenti Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio e Gaia Traditi alle quali si uniscono Alessandra Bozza, Alice Clerici, Sara Maria Kowalczyk, Roberta Marzani e Vittoria Siletti.