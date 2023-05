Un passo indietro causato da motivi economici: ne parla oggi El Larguero. Sarebbe una decisione clamorosa

26-05-2023 13:11

La Liga spagnola va verso la rinuncia al Var: una clamorosa capriola all’indietro causata però non da motivi filosofici o tecnici, ma squisitamente economici. Della clamorosa eventualità ne parla oggi a El Larguero. La Lega e il suo presidente, Javier Tebas, sarebbero di fatto contrari a pagare la quota di circa tre milioni di euro, necessaria per l’utilizzo della tecnologia. Sarebbe un vero e proprio ritorno in un’epoca del calcio che potremmo definire medievale visto che la tecnologia ormai è utilizzata praticamente dappertutto. Vedremo come si muoveranno nelle prossime settimane gli organi competenti iberici.