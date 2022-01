Spagna, il c.t. Momparler non assicura a Valverde il posto per il Mondiale

25-01-2022 19:35

Mancano ancora diversi mesi al Mondiale australiano di Wollongong ma il selezionatore della Nazionale spagnola Pascual Momparler ha già voluto mettere le cose in chiaro dichiarando che, come tutti, Alejandro Valverde dovrà guadagnarsi la convocazione a suon di risultati.

“Non sarò io a chiudere le porte di qualcosa ad Alejandro Valverde ma non sarò io a dargli il regalo di partecipare ai Mondiali per salutare tutti e chiudere la carriera” ha affermato limpidamente il c.t. iberico al podcast Biciescapa.

“Lui sa meglio di chiunque altro cosa vuol dire andare alla rassegna iridata, quindi non mi può chiedere di partecipare per salutare tutti […] Se arriverà al termine della stagione e starà bene perché non portarlo”.

Momparler ha poi approfondito il discorso tecnico sulla rassegna iridata specificando come il tracciato, tra le altre cose, non sia esattamente ideale per le caratteristiche del quarantunenne della Movistar.

“Non credo che sia adatto a Valverde. È impegnativo, ma è nella città di Caleb Ewan e hanno pensato ad una corsa che sia perfetta per le sue caratteristiche […] Non mi sembra il mondiale migliore per Valverde. Attualmente abbiamo bisogno di un ciclista molto potente: Alex Aranburu, Iván García Cortina, Juan Jose Lobato, se dovesse avere il colpo di pedale che aveva sei o sette anni fa… Persone veloci e forti che sono in grado di pedalare per una corsa di 200 chilometri” ha spiegato con decisione il c.t.

OMNISPORT