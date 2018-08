Spagna-Italia, scontro frontale: il caso Modric finisce in tribunale

Mell’ultimo giorno della sessione estiva del mercato italiano, più che dei colpi delle grandi che non ci sono stati, a far discutere è stato un acquisto “tentato”. Potenzialmente un colpo del secolo, certo, ma che alla fine non è andato a segno. Anzi, che di fatto non è neppure partito perché, come sostiene l’Inter, la società “non ha mai contattato direttamente Luka Modric”. Tutto allora ruota attorno all’avverbio in questione, “direttamente”, quello che ha permesso al club nerazzurro di rispondere piccato alla lettera spedita dalla Fifa su sollecitazione del Real Madrid che il 14 agosto, ovvero due giorni prima di aver chiuso definitivamente la porta al sogno dell’Inter, e dello stesso Modric, ha denunciato i contatti irregolari che secondo i campioni d’Europa sarebbero partiti da Milano verso il centrocampista croato, fuori dalla finestra consentita dal regolamento, ovvero sei mesi prima della scadenza del contratto.

Per il momento si tratta solo di schermaglie a distanza, di lettere spedite e risposte risentite, nei prossimi giorni se ne saprà di più, ovvero se la Fifa deciderà di vederci veramente chiaro e fare luce sulla tempistica dei presunti contatti tra i nerazzurri e il giocatore o il suo agente. Di sicuro, la temperatura tra Italia e Spagna si sta scaldando pericolosamente, alla luce anche delle parole di fuoco pronunciate dal presidente della Liga Javier Tebas, che ha accusato senza mezzi termini l’Inter di aver “barato” nella trattativa con Modric e che si dice “perplesso” anche sull’operazione che ha portato Ronaldo alla Juventus. “L’Inter – ha detto Tebas – non ha soldi per comprare giocatori, ma poi offre una montagna di denaro che non si capisce da dove arriva. L'offerta per Modric nasconde dei trucchi”. Qui le reazioni sono state ben più che risentite. La Lega Serie A, attraverso un comunicato, si è definita “sorpresa ed amareggiata dalle dichiarazioni rilasciate dal presidente de La Liga Javier Tebas. Dichiarazioni che senza alcuna base conoscitiva ledono l’immagine e mettono in dubbio l’integrità ed il buon operato di due club italiani e della stessa Lega a cui essi, insieme ad altre 18 società, aderiscono. La Lega non può accettare passivamente dichiarazioni che considera alla stregua di strumenti mediatici atti a destabilizzare lo scenario internazionale”.

Sullo sfondo, quindi, possibili azioni legali da parte della Confindustria del pallone italiano nei confronti di Tebas, quelle che ha già annunciato l’Inter: “FC Internazionale Milano comunica che adirà le vie legali nei confronti del sig. Javier Tebas a fronte delle dichiarazioni rilasciate nella giornata di oggi agli organi di stampa” si legge sul sito ufficiale del club nerazzurro. Il mercato si sposta dagli alberghi delle trattative ai tribunali…



Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 17-08-2018 21:35