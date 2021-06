Spagna, stop per la nazionale maggiore: contro la Lituania in campo l'Under 21

A due giorni dall’amichevole contro la Lituania e ad una settimana dalla sfida degli Europei contro la Svezia, la Spagna di Luis Enrique deve fare i conti con la positività al coronavirus di Sergio Busquets. Il capitano della Roja, infatti, ha contratto il covid e non sarà a disposizione per i prossimi match.

La Spagna ha così annunciato che il giocatore ha lasciato il ritiro della squadra, mentre i compagni rimarranno isolati. Tradotto, non si giocherà la gara contro la Lituania, amichevole prevista l’8 giugno prima di iniziare il cammino nel torneo continentale.

A scendere in campo contro la Lituania sarà così l’Under 21, eliminata dagli Europei di categoria e dunque a disposizione per sfidare il club dell’est Europa nell’utlima amichevole pre-Svezia. Per Busquets dunque niente prossime gare degli Europei, ma possibile ritorno in campo una volta negativizzatosi.

Senza Busquets, Luis Enrique dovrà rivedere la sua formazione titolare per l’esordio degli Europei: possibile l’inserimento di Rodri o Koke, pronti a scendere in campo dal 1′ nel 4-3-3 che dovrebbe vedere anche Thiago Alcantara e Pedri. Scalpita anche Fabian Ruiz.

Resta da capire se Busquets salterà Euro2020 per intero, venendo sostituito nelle prossime ore, oppure rimarrà in attesa di un tampone negativo per esserci magari in occasione della terza gara contro la Slovacchia prevista il prossimo 23 giugno.

L’unica cosa certa è per ora l’annullamento della gara contro la Lituania, almeno relativamente alla prima squadra della Roja, così come l’attivazione dei protocolli anti-coronavirus che hanno portato Busquets a lasciare il ritiro e la Spagna a dover aspettare la gara contro la Svezia in maniera inaspettata.

OMNISPORT | 08-06-2021 21:10