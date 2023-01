Spal, De Rossi: "Meritavamo di vincere"

14-01-2023 18:26

Il tecnico della Spal applaude i suoi dopo la vittoria in trasferta contro la Reggina: “Con SuperPippo ci siamo visti solo prima della partita, noi abbiamo fatto un po’ di casino in panchina, ma ci sta. La Reggina non meritava di perdere, ma noi meritavamo di vincere. Sino al minuto 60′ nessuna delle due ha prevalso, poi dopo aver segnato ci siamo abbassati un po’ troppo”.

Ancora elogi alla Reggina: “E’ la squadra che ci ha studiato meglio, loro mi hanno impressionato per tre-quattro giocatori come Rivas, Menez, Majer, Fabbian che sono probabilmente di serie A”.