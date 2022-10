Spal, De Rossi si presenta: "Desidero ripagare la fiducia di Tacopina"

Il nuovo tecnico della Spal, Daniele De Rossi, si è presentato in conferenza stampa ai suoi nuovi tifosi. Questa sarà la sua prima esperienza da allenatore dopo aver fatto parte dello staff di Roberto Mancini:

“Entrare in una veste diversa in uno spogliatoio fa uno strano effetto, ma per questa chance voglio dire grazie a tutti, specialmente Joe Tacopina, che mi ha dato una enorme fiducia. Sono sempre stato un suo pallino, tra noi c’è enorme stima e amicizia, ma la cosa che desidero fare adesso è ripagare la fiducia di un uomo che sa vincere. Per chiamarmi è stato necessario pure un po’ di pazzia, ma sono veramente contento di esser qui. Ho forse usato il termine sbagliato dicendo “paura”, per fare un paragone è come quando dalle elementari passi alle medie, e c’è quel friccichio, come diciamo a Roma, quella sensazione che ti fa porre tante domande… “Piacerò a loro? Andrà bene?”. Ma io qui non sono solo, ho il mio staff, e non potrei essere più felice delle persone che lavorano con me, così come di quelle che qui ho trovato. Siamo già al lavoro per la sfida di sabato contro il Cittadella, stiamo cercando di dire le cose giuste ai giocatori evitando di fare confusione, non serve dire tutto subito, bisogna capire il momento: fare l’allenatore è complicato, l’ho sempre saputo, ma con le persone giuste, e la Spal è l’ambiente giusto, niente mi spaventa”.