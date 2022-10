11-10-2022 14:30

La nuova parte della carriera di Daniele De Rossi sta per incominciare sul serio. L’ex centrocampista della Roma e della Nazionale è infatti il nuovo allenatore della Spal. Contratto fino al 30 giugno 2024 per il tecnico, che partirà così dal club ferrarese che milita nel campionato di Serie B.

De Rossi al posto di Venturato

Dopo nove punti conquistati nelle prime otto giornate il presidente della Spal, Joe Tacopina, ha deciso di sollevare dall’incarico Roberto Venturato e di scegliere come nuovo allenatore proprio De Rossi, che inizierà così da Ferrara la sua carriera da allenatore.

Tacopina poi conosce bene De Rossi, dato che è stato vicepresidente della Roma dal 2011 al 2014 durante la gestione di Tom Di Benedetto. E adesso i due si ritrovano nel club biancazzurro per tentare la risalita degli estensi nel massimo campionato.

Il tecnico è arrivato a Ferrara

De Rossi è arrivato poco prima delle undici di martedì a Ferrara, presentandosi al Centro Sportivo “G.B. Fabbri”. L’ufficialità è arrivata nel primo pomeriggio e adesso è davvero tutto pronto per la prima esperienza da capo allenatore per De Rossi in Serie B.

“Certo che sono felice, ma ne parliamo più approfonditamente domani in conferenza stampa“, queste le dichiarazioni del nuovo tecnico della Spal pronto a dirigere subito nel pomeriggio il suo primo allenamento. Nello staff anche Guillermo Giacomazzi, ex Lecce.

Potrebbe sfidare la sua Roma

La Spal e la Roma non giocano nello stesso campionato, ma De Rossi potrebbe comunque affrontare il suo passato durante questa stagione. L’incrocio potrebbe tenersi a gennaio allo Stadio Olimpico negli ottavi di finale di Coppa Italia.

Prima però i ferraresi dovranno superare il Genoa nel secondo turno della competizione in programma la prossima settimana per regalare questo scherzo del destino a De Rossi. Che è prontissimo a iniziare la sua nuova carriera da allenatore.