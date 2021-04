SPAL, Mattioli: "Con Rastelli c'è stato un cambio di rotta"

Il sogno promozione per la Spal è sempre vivo, anche se molto probabilmente bisognerà passare attraverso i play off. Una vittoria e due pareggi lo score del nuovo corso voluto dal presidente proprio per cercare di centrare la serie A.

Tre settimane e tre gare dopo l’avvento di Massimo Rastelli sulla panchina della SPAL torna a parlare il presidente del club estense Walter Mattioli. A margine della presentazione di un nuovo sponsor della società il numero uno ha rilasciato alcune dichiarazioni, oggi pubblicate da Il Resto del Carlino.

“Voi sapete come sono io, vorrei sempre vincere tutte le partite. Però devo ammettere che ho notato un cambiamento di rotta della squadra col nuovo mister. Col Venezia in particolare mi sarebbe piaciuto strappare i tre punti, ma vedo una squadra che sta reagendo. Sono cambiate tante cose…”.

