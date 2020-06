Spal, novità nello staff medico

La ripresa della Serie A è alle port e la Spal tenterà il tutto per tutto per evitare la retrocessione. La società è al lavoro per individuare il nuovo direttore sportivo al posto di Davide Vagnati passato al Torino, ma intanto si registra una novità all'interno dello staff medico.

La società ferrarese ha infatti annunciato che "per motivi personali, il preparatore atletico della prima squadra Giambattista Venturati ha risolto il contratto con la società biancazzurra" e ha annunciato di "aver affidato l'incarico di preparatore atletico della prima squadra a Riccardo Ori, già all'interno dello staff tecnico biancazzurro per la riatletizzazione degli infortunati".

La società ha inoltre ringraziato "Venturati per il lavoro svolto e per la grande professionalità dimostrata nel periodo trascorso a Ferrara".

SPORTAL.IT | 03-06-2020 20:26