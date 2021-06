Spal, Tacopina allo scoperto: "Ho buone sensazioni"

La Spal potrebbe presto cambiare proprietà.

Al termine di un’annata deludente, chiusa senza la qualificazione ai playoff promozione, la società ferrarese ptrebbe vedere chiudersi entro breve tempo la lunga era della famiglia Colombarini, subentrata alla guida del club nel 2013 dopo la fusione con la Giacomense e artefice della scalata dall’allora Lega Pro Seconda Divisione alla Serie A in appena due anni tra il 2015 e il 2017 sotto la guida di Leonardo Semplici.

Il nuovo proprietario della Spal potrebbe essere Joe Tacopina. L’ex dirigente della Roma ed ex presidente del Venezia ha infatti parlato a ‘Estense.com’ dichiarandosi ottimista circa il buon esito della trattativa con i Colombarini, in corso da qualche settimana: “Siamo ancora in trattativa con la proprietà e non ci sono tante novità, ma ho buone sensazioni”.

“Un messaggio a tifosi e città? – ha concluso – È ancora presto e non ne ho il diritto, ma spero davvero di poterlo fare presto“.

OMNISPORT | 19-06-2021 14:20