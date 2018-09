Spal, ufficiale il ritorno a casa: riapre il Mazza

La Spal torna a casa: lo stadio Paolo Mazza è stato infatti ufficialmente riaperto dopo la ristrutturazione e sarà inaugurato lunedì sera nella sfida interna contro l'Atalanta. La nuova versione dello stadio di Ferrara vedrà 16mila spettatori, che saranno tutti al coperto.

E' stata una corsa contro il tempo e le difficoltà, ma come si legge sull'Ansa il crono-programma è stato rispettato: ottanta giorni di lavori, cantiere aperto ventiquattro ore su ventiquattro, oltre duecentocinquanta operai coinvolti di dieci aziende diverse. L'ultimo atto mercoledì con il via libera concesso dalla Commissione di vigilanza e la Prefettura.

Per la terza estate consecutiva, seguendo di pari passo la crescita sportiva della società biancazzurra, lo stadio ferrarese è stato via via adeguato alle necessità. Dai 4.900 posti del 2015 ha raggiunto l'attuale capienza di 16.000 posti a sedere e tutti coperti. L'intervento di quest'anno è stato probabilmente il più complesso: copertura e ristrutturazione della gradinata, rifacimento della curva Est, ampliamento della curva Ovest. Costo oltre 8 milioni di euro coperti in parte dall'amministrazione pubblica (3 milioni).

