Spal, Valdifiori libera Viviani: è corsa a due

La fine del mercato si avvicina e con essa la soluzione degli incastri mancanti. Come tradizione impone, molte squadre saranno attivissime negli ultimi giorni di trattative, tanto quelle, come la Spal, che hanno già fatto tantissimo sul mercato, quanto altre, come il Torino, che di operazioni ne hanno fatte molte di meno. Proprio i ferraresi e i granata, dopo l’affare Milinkovic-Savic, sono pronti a concludere un’altra operazione, quella che porterà Mirko Valdifiori ad indossare la maglia biancazzurra.

L’accordo per un contratto di tre anni è vicino, ma nell’operazione il Toro vorrebbe inserire Federico Viviani, regista che alla Spal sarebbe chiuso proprio da Valdifiori. Per completare il tutto la società del presidente Cairo propone il prestito di Kevin Bonifazi, difensore che alla Spal ha già giocato in prestito nell’anno della promozione in A. L’affare sembra ben combinato, ma a farlo saltare sta provando la Sampdoria, pronta a inserirsi per arrivare a Viviani nel caso in cui non si concretizzasse la trattativa per arrivare ad Albin Ekdal.

SPORTAL.IT | 10-08-2018 15:00