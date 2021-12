Spalletti: "Abbiamo giocato una grande partita"

19-12-2021 23:24

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti esulta per i tre punti conquistati a San Siro: “Quello che mi ha fatto davvero piacere è stata la capacità di reggere senza abbassarci troppo, a eccezione degli ultimi cinque minuti. Solo lì siamo stati costretti a faticare un po’, potevamo organizzare delle ripartenze coi tre piccoletti ma non ci siamo riusciti perché la fisicità è fondamentale ma reggere così, abbiamo avuto anche palle gol per lo 0-2… Si è giocato da grande squadra contro un grande avversario”.

“Con Ounas abbiamo cercato di tener palla e di ripartire, perché loro avevano iniziato a perdere l’equilibrio. Non siamo riusciti a gestire le ripartenze. Juan Jesus e Rrahmani due colossi, sono d’accordo. Abbiamo provato sempre a portare pressione sulla loro costruzione di gioco, se ti abbassi troppo Ibra poi diventa troppo pericoloso. Abbiamo tenuto in mano la gara abbastanza bene, a parte qualche momento anche perché l’aggressività del Milan non ti permette troppo di giocare. Su questo Lobotka nel secondo tempo ci ha dato una mano”.

