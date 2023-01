03-01-2023 12:37

Nella sua lunga carriera ha vissuto da inviato importanti eventi come i Giochi Olimpici, i Giochi del Mediterraneo e gli Europei di Calcio. Ha collaborato con importanti agenzie di stampa e quotidiani nazionali. Se fosse un calciatore, sarebbe sicuramente l’uomo d’ordine (e il capitano in pectore). Per Virgilio Sport cura specialmente la sezione dedicata al Calcio

La numero 6 del Milan di Franco Baresi, la numero 3 dell’Inter di Giacinto Facchetti ma anche la numero 10 della Roma di Totti o quella del Napoli di Maradona: tutti reperti storici, indimenticabili, veri e propri feticci amatissimi dai tifosi. Tutte maglie ritirate dai rispettivi club per rispettare la grandezza di chi le aveva indossate ma è giusto che nessuno indossi più quelle divise? Per Luciano Spalletti no.

Spalletti applaude la scelta del Santos di non ritirare la 10 di Pelè

Il tecnico del Napoli ha preso spunto dalla scomparsa di Pelè e nel ricordare la figura di O Rei ha aggiunto: “Su Pelé volevo fare i complimenti a chi non ha tolto la maglia al Santos, su richiesta del giocatore, ma lui era già moderno come persona. Se una maglia si toglie, lo dico a chi resta indietro, poi non si vede più. Il 10 andrebbe fatto vedere più possibile che è di Pelé, alcune cose non le capisco ma complimenti a chi non ha levato il numero di maglia”.

Spalletti rivorrebbe anche la n.10 di Maradona

Inevitabile la domanda su Maradona, e sulla numero 10 che nessuno indossa più (l’ultimo dopo Diego è stato il Pampa Sosa ma nel Napoli Soccer di serie C dove non ci sono i numeri personalizzati ma era obbligatorio usare la numerazione dall’1 all’11). Spalletti annuisce: “Quello di avere il numero dei grandi giocatori è una cosa che ritengo corretta, non è mettendola nell’armadio… vedendola tutti i giorni ritorna in mente ancora di più ed è una responsabilità ancora maggiore per chi la indossa e chi ci gioca insieme per essere a quel livello lì”.

Spalletti scatena il dibattito sul web

Fioccano le reazioni: “D’accordissimo su Spalletti sul (brutto) ritiro dei numeri delle maglie” ma anche: “Questa volta mi trovo solo parzialmente d’accordo con Spalletti : la 10 scritta in numeri minori nei numeri grandi dei calciatori SI! Ma non restituirla: nessuno sarà degno di indossare questo numero su questa maglia. La 10 del Napoli è solo di Maradona” e ancora: “Il mister la pensa come me sulle maglie ritirate” e infine: “Il mister è d’accordo con me: menzionando Pelè ha detto che non andrebbero ritirati i numeri di maglia”