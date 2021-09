Spalletti non si esalta: "Fortissimi? Dobbiamo dimostrarlo"

Luciano Spalletti non aveva voluto parlare dell’eventuale -8 della Juventus, alla vigilia del match. Alla fine, però, la distanza si è realmente verificata. Vittoria in rimonta per il Napoli allo ‘Stadio Maradona’ e bianconeri ora a distanza considerevole dalla vetta occupata dagli azzurri di Spalletti.

Sotto in seguito al goal di Morata (con errore di Manolas a spianare la strada allo spagnolo), il Napoli ha rimontato grazie a Politano, abile a scagliarsi sulla maldestra parata di Szczesny, per poi segnare nel finale con Koulibaly, nuovamente decisivo contro i bianconeri dopo un triennio.

Certo, il campionato è appena iniziato, ma Spalletti può sorridere dopo gli otto punti di distanza dalla Juventus: “È fondamentale la reazione dei giocatori, come sempre. La pressione in generale ha determinato che ci fossero errori da una parte e dall’altra. Koulibaly? E’ una roba da toccare e vedere da vicino, mette sempre punti in più degli altri. E’ il comandante della squadra, una guida”.

Uscendo dal campo, Manolas ha evidenziato come il Napoli sia ‘”fortissimo”. Spalletti se la ride: “Siamo quello che si fa, non quello che si dice. Io ho intuizioni e belle idee, poi bisogna eseguirle. Dobbiamo dimostrarlo. Io vorrei vincere la Champions League, ma prima devo arrivarci. Non ci gioco. Ho trovato una squadra che vuole andare a giocare, i miei giocatori erano d’accordo”.

Il post partita a ‘Dazn’, per Spalletti, è tutto sul migliorare: “Ci possono fare tutti i complimenti, ma dobbiamo migliorare. Abbiamo meritato di vincere, si prende tutto il buono ma bisogna ricreare quella corteccia per andare a migliorare. Nella costruzione del gioco bisogna fare meglio, Manolas deve fare meglio. Serve fare passi avanti importanti. Anguissa? Ci ha dato completezza”.

Chiusa la questione Juventus, a -8, ora la trasferta di Leicester: da risolvere i problemi relativi alle possibili quarantene di Ospina e Osimhen. Prossimo impegno di campionato, invece, la trasferta di Udine contro i bianconeri di Gotti: per provare a continuare nell’en-plein di vittorie.



OMNISPORT | 11-09-2021 20:56