Spalletti pare avere dimenticato Icardi

Ancora una vittoria per l’Inter orfana di Mauro Icardi.

L’ex capitano resta fuori squadra, ma la formazione di Spalletti supera il Milan e torna al terzo posto proprio ai danni dei rossoneri: “Non era facile mettersi alle spalle l’eliminazione dall’Europa League. Bisogna ripristinare ruoli e comportamenti e riportati dentro un atteggiamento di squadra, dimenticando quello che è successo prima” ha detto il tecnico toscano a 'Sky Sport' al termine della partita.

Spalletti di Icardi non parla esplicitamente, ma qualche allusione arriva: "Serve dire bravo a Lautaro per il rigore, ai rientri di Perisic, a Politano per la partita. Vanno fatti grandissimi complimenti a chi è dentro lo spogliatoio. Martinez è bravo ad attaccare la profondità, è forte di testa, ha personalità. Basta guardarlo negli occhi per capire che ha personalità, sul rigore è stato bravissimo. Abbiamo trovato l'attaccante che ci può rimettere a posto le cose".

SPORTAL.IT | 17-03-2019 23:30