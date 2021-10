Spalletti perfezionista: "C'è la possibilità di fare meglio"

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti non si accontenta dopo la settima vittoria di fila in Serie A: “Alla fine siamo stati squadra, abbiamo sofferto ma abbiamo avuto l’occasione per fare il 3-1. Bisogna migliorare ancora, per portare a casa partite che soffri. Questa vittoria è risicata e c’era la possibilità di far meglio. Alcuni giocatori non sono ancora in forma come Mertens. Giocare ogni tre giorni non è facile, abbiamo ancora tanto da fare”.

L’analisi del match: “Non è facile quando trovi squadre che giocano uomo contro uomo. Dal punto di vista fisico in quelle situazioni fatichiamo ancora, però davanti abbiamo giocatori veloci difficili da prendere. Le cinque sostituzioni allungano la vita alle partite, perché poi a volte non basta neanche il 2-0. Quindi se le usi bene possono diventare un bel vantaggio. Però nel secondo tempo non abbiamo servito bene Mertens e Petagna, non abbiamo chiuso la partita. Ma almeno abbiamo due colonne in difesa di cui possiamo fidarci”.

OMNISPORT | 03-10-2021 20:56