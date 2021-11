Spalletti, polemica con il tecnico dello Spartak

24-11-2021 19:11

Polemica tra il tecnico del Napoli Luciano Spalletti e l’allenatore dello Spartak Mosca Rui Vitoria, che non si sono salutati né all’inizio, né alla fina del match di Europa League.

“Non gli ho dato la mano perché non è venuto a salutare all’inizio, si saluta all’inizio della partita. Lui dice che era venuto e io non c’ero ma ero a mettere gli scarpini, poteva venire un minuto dopo ed ero lì, a dieci metri. Il benvenuto si dà all’inizio, non dopo che hai vinto la partita”.

Sul ko con i moscoviti: “Nella ripresa abbiamo fatto ciò che dovevamo, non dovevamo prendere due gol all’inizio. Ho fatto giocare una squadra molto offensiva e pensavo si potesse gestire fin da subito come poi fatto nella ripresa”.

OMNISPORT