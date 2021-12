Spalletti: "Rimarremo con i migliori"

04-12-2021 23:31

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti non è preoccupato dopo il ko con l’Atalanta: “Abbiamo giocato un calcio di livello, abbiamo messo in campo un undici credibile, che ha fatto delle cose fatte bene. Questa è una squadra credibile, che ci permetterà di rimanere agganciati al carro importante finché non rientreranno tutti. Con questa squadra saremo ugualmente dove siamo. Mi sembrerebbe riduttivo per l’Atalanta dire qualcosa di diverso. Hanno vinto una partita seria, vera, contro una squadra seria, vera”.

Il ko di Lobotka: “C’è questa ulteriore difficoltà a cui sopperire. Però Demme è un giocatore su cui contiamo, se non avesse avuto il Covid avrebbe giocato titolare dall’inizio”.

OMNISPORT