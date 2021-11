Spavento per Cavendish: caduta e nottata in terapia intensiva

22-11-2021 13:31

Grande paura per Mark Cavendish, impegnato alla Sei Giorni di Gand di ciclismo su pista. Durante la prova di madison l’atleta britannico è caduto rovinosamente, riportando la frattura di due costole e un lieve pneumotorace.

Cavendish dopo la caduta è riuscito a rialzarsi e a camminare per qualche metro, ma poi è stato portato fuori dall’impianto in barella, quando i medici hanno stabilito che le sue condizioni erano serie.

Cannonball è stato ricoverato in terapia intensiva per precauzione: dovrebbe essere dimesso martedì ed osserverà un lungo periodo di riabilitazione. Questo il messaggio della moglie Peta: “Grazie per tutti i vostri messaggi. Mark passerà la notte in terapia intensiva. Grazie allo staff medico che ci ha aiutato e anche a quello della Deceuninck-Quick Step che è corso in aiuto mio e dei bambini”.

OMNISPORT