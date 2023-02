Spezia, anche Gotti nella lista degli infortunati: “Settimana complicata”

Ostacolo più difficile nella settimana peggiore: la squadra ligure affronta il Napoli di Luciano Spalletti, ha una lunga schiera di infortunati e molto probabilmente nemmeno il tecnico riuscirà ad andare in panchina.

04-02-2023 16:23

Fermare il Napoli di Luciano Spalletti, oggi, può sembrare una “mission impossible” figurarsi quando hai nove giocatori ai box ed un mister reduce da un’operazione all’anca: è questo lo scenario dello Spezia alla vigilia del match con i partenopei.

Luca Gotti pochi giorni fa ha subito un intervento chirurgico e potrebbe essere il primo a dover vedere la sfida lontano dal campo: “Sono andato sotto i ferri lunedì e ho forzato i tempi per esserci, per andare in ritiro con i miei ragazzi e con lo staff, purtroppo però la logistica del Picco non agevola e potrei non riuscire ad andare in panchina”.

Poi parla del mercato: “Bisogna cercare un equilibrio, purtroppo non ho a disposizione tutte le alternative che volevo ma il fatto che il club abbia fatto uno sforza per Shomurodov è un segnale importante”.